Орешкин ждет скорого выхода цен в РФ на "устойчивый дефляционный тренд"

Инфляция по итогам года не превысит 15%, прогнозирует помощник президента

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инфляция по итогам года не превысит 15%, потребительские цены на ряд товаров уже начали снижение, в ближайшие недели начнется устойчивый дефляционный тренд, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Новые горизонты".

"В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов - 20%, 25% инфляция. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", - сказал он.

"Это означает, что с текущего момента до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень в 4% Центрального банка", - добавил чиновник.

Он отметил, что уже наблюдается замедление инфляции. "Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд", - заверил Орешкин.

По его словам, ситуация с ценами в целом стабилизировалась, на некоторые группы товаров наблюдается снижение цен: "Мы видим, что сейчас на рынке ситуация у нас стабилизировалась, инфляция уже идет вниз, цены на многие товары уже снижаются. Те, кто, например, в марте покупали электронику, я думаю, сейчас уже сожалеют о тех решениях, потому что те же товары зачастую уже можно купить по более низким ценам".

Он напомнил, что государство ранее приняло решение отказаться от регулирования цен на отдельные виды товаров. "Если помните, в марте было очень много разговоров, особенно тогда, когда цены подпрыгнули, на отдельные товары они подпрыгнули на десятки процентов, где-то даже в разы, было очень много разговоров "давайте цены будем регулировать, давайте мы их зафиксируем". На самом деле здесь тоже было принято стратегическое решение президентом: микроменеджментом цен не заниматься. Что в результате получилось - там, где взлетели (цены - ИФ), предприниматели получили сигнал, что здесь можно заработать", - отметил помощник главы государства.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2022 году на уровне 17,5%. Прогноз министерства ниже ожиданий ЦБ от конца апреля (18-23%).