Около 80% россиян заметили за последний месяц быстрый рост цен на товары и услуги

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (77%) ощутили за последний месяц более быстрый, чем обычно, рост цен на основные продукты, товары и услуги, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Согласно результатам исследования, 12% сограждан, или каждый восьмой, считают, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше, о замедлении роста цен говорят 3% респондентов, и ровно столько же участников опроса уверены, что цены вообще не изменились.

О снижении цен за последний месяц говорят 1% респондентов, отмечают социологи.

Что касается ожиданий на ближайший месяц, то, по данным ФОМ, каждый пятый (20%) уверен, что цены будут расти быстрее обычного. Роста цен в привычных темпах ждет почти каждый третий (32%), на замедление роста настроен почти каждый седьмой (14%) и ровно столько же опрошенных полагают, что цены останутся на нынешнем уровне.

Данные опроса также показывают, что 7% россиян настроены на снижение цен в ближайший месяц.

Всероссийский опрос был проведен 13-15 мая 2022 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.