В ЦБ сочли, что время для оптимизма в экономических прогнозах пока не пришло

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пересматривать обновленный недавно с учетом новых реалий макроэкономический прогноз в сторону улучшения, несмотря на отдельные позитивные сигналы в статистике, рано: риски отклонения от базового сценария есть как в лучшую, так и в худшую сторону, считает директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Кирилл Тремасов.

"Upside и downside риски в отношении этого прогноза плюс-минус сбалансированы, то есть динамика макроэкономических показателей может оказаться как хуже, так и лучше того, что представлено в базовом прогнозе", - заявил Тремасов на "Конференции институциональных инвесторов" в Санкт-Петербурге.

Хотя самая свежая статистика и показывает, что ситуация в экономике развивается чуть лучше, чем это представлялось месяц назад, в ряде отраслей наблюдается ухудшение ситуации и усиление рисков. "Поэтому делать сейчас выводы о том, что отклонение от базового прогноза идет вверх, на мой взгляд, пока преждевременно", - сказал Тремасов.

Накануне помощник президента Максим Орешкин высказал мнение, что падение экономики РФ будет значительно меньше текущих прогнозов Минэкономразвития и ЦБ и не превысит 5% в 2022 году. Банк России ожидает снижение ВВП РФ в 2022 году в интервале 8-10%, Минэкономразвития прогнозирует спад российской экономики в 2022 году на 7,8% в базовом варианте и на 8,8% в консервативном варианте.

Орешкин также не согласился с рядом "апокалиптических прогнозов", которые предполагают снижение российской экономики на 10% и больше в 2022 году.

Помощник президента считает, что инфляция в РФ по итогам 2022 года не превысит 15% при прогнозе Минэкономразвития в 17,5% и ЦБ - в 18-23%.