Минэкономразвития прогнозирует в консервативном сценарии спад ВВП РФ в 2022 г. на 8,8%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в консервативном сценарии в 2022 году прогнозируется на уровне 8,8% против спада на 7,8% в базовом варианте, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития основных параметрах сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы.

Сценарные условия уже были рассмотрены на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, согласованы с Минфином и Минэнерго и по поручению правительства в ближайшее время будут разосланы в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на 2022 год и подготовки бюджета и финансового плана на 2023-2025 годы (бюджет разрабатывается на основе базового варианта).

При этом инфляция в консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития в 2022 году будет даже ниже - 16,5% против 17,5% инфляции по базовому варианту прогноза.

"Консервативный вариант отличается от базового двумя предпосылками. Во-первых, предполагается более глубокий спад российской экономики в 2022 г. (на 8,8%) в условиях более жесткого применения санкционного режима и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек. Во-вторых, в консервативном варианте более существенное снижение цен на товары российского экспорта", - говорится в сценарных условиях прогноза Минэкономразвития.

Минэкономразвития закладывает в консервативный сценарий среднегодовую цену на нефть Urals в 2022г в $78,6/барр. (в базовом варианте - $80,1), в 2023г - $65,8 ($71,4), в 2024г - $61,6 ($66), в 2025г - $57,3 ($61,2).

Падение ВВП РФ в консервативном сценарии в 2023 году прогнозируется на уровне 2,9% против снижения на 0,7% в базовом варианте. Инфляция в 2023 году в консервативном сценарии ожидается на уровне 5,4% против 6,1% в базовом.

"В консервативном варианте мировые цены на нефть Urals падают до уровней около $57 за баррель к 2025 году. В этих условиях курс рубля ослабляется до уровней около 86 рублей за доллар к концу прогнозного горизонта (2025 г.: 85,3 руб/$ в среднем за год против 81 руб/$ в базовом). Ослабление валютного курса и более серьезные перебои с импортными поставками приведут к более глубокому спаду потребительского спроса, что скажется на более низкой (чем в базовом варианте) инфляции в 2022-2024 гг. (16,5%, 5,4%, 3,7% на конец года соответственно", - говорится в сценарных условиях министерства.