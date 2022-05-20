Герхард Шредер покинет совет директоров "Роснефти"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти".

"Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку. В стандартах компании будут продолжать использоваться внедренные ими подходы всестороннего анализа, тщательного планирования и моделирования реализуемых проектов, а также принципы долгосрочности и учета интересов наших партнеров на рыночной основе", - говорится в сообщении нефтяной компании.

В "Роснефти" также заявили о неоценимой роли Шредера и Варнига "в реализации масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, направленных на повышение эффективности немецкой экономики и ее промышленности, благополучия ее граждан".

Кроме Шредера и Варнига в действующий состав совета директоров входят: бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль, бывший президент BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.