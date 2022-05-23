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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров "Роснефти"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров "Роснефти"
Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" получила от бывшей главы австрийской дипломатии Карин Кнайсль заявление об отставке с поста члена совета директоров компании.

"В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй срок", - сообщает "Роснефть".

"В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой", - говорится в заявлении НК.

В будущем "Роснефть" рассчитывает на сотрудничество с Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества, добавляет пресс-служба.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти".

Роснефть Карин Кнайсль Австрия
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