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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Бывший канцлер Германии Шредер лишился бюро и сотрудников в бундестаге

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер остался без ранее полагавшемуся ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников, сообщает в четверг Spiegel.

По решению комитета бундестага по бюджету, эту статью расходов сократили, соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции.

Таким образом, формально его бюро в бундестаге прекратит работу.

В прошлом году расходы на сотрудников Шредера и их командировки составили 419 тысяч евро, расходы на аренду помещений и их меблировку не учитывались.

Шредер подвергается критике в Германии за работу на российские компании.

Герхард Шредер Германия
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