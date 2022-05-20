Украина засеяла сельхозкультурами свыше 80% от запланированных площадей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Украина засеяла основными сельхозкультурами 11,84 млн га земель, что составляет 82,2% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн га. За последнюю неделю (12-19 мая) засеяно 1,94 млн га. Об этом сообщило министерство аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на 19 мая площадь посевов подсолнечника составляет 3,94 млн га (80% от запланированных на 2022 год 4,93 млн га), кукурузы - 4,17 млн га (86% от 4,85 млн га), ярового ячменя - 927,5 тыс. га (92% от 1,02 млн га), яровой пшеницы - 188,6 тыс. га (99,4% от 189,6 тыс. га), овса - 156,8 тыс. га (95,8% от 163,6 тыс. га), гороха - 124,8 тыс. га (86% от 145,7 тыс. га).

Кроме того, посевные площади под картофелем составляют 1,07 млн га (90% от 1,19 млн га), соей - 728,6 тыс. га (58% от 1,25 млн га), сахарной свеклой - 182 тыс. га (88% от 206,9 тыс. га), яровым рапсом - 28,4 тыс. га (95,3% от 29,8 тыс. га), просом - 32,1 тыс. га (51,5% от 62,3 тыс. га), гречихой - 37,4 тыс. га (46% от 81,6 тыс. га).

"Посевная на Украине продолжается. В общем результате почти 98% площадей, прогнозируемых под яровую пшеницу, уже засеяны", - отмечает Минагрополитики.

Кроме того, в 2021 году был проведен сев озимых культур под урожай 2022 года на общей площади 7,7 млн га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.

Как сообщалось, из-за боевых действий в нынешнем сезоне на Украине ожидается сокращение посевных площадей высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы) при наращивании площадей посевов более простых в производстве, но важных культур с точки зрения продовольственной безопасности – гороха, ячменя и овса. Премьер-министр Денис Шмыгаль 20 апреля сообщал, что страна в текущем сезоне засеет ориентировочно 14,2 млн га сельхозземель, что составляет 80% от прошлогоднего показателя в 16,9 млн га.

Ранее Минагрополитики оценивало посевные площади под яровыми в 2022 году в 13,44 млн га по сравнению с 16,92 млн га в 2021 году.

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма назвал целью Украины в 2022 году сбор урожая на уровне не менее 70% от прошлогодних объемов.