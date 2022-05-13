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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Украина засеяла сельхозкультурами 2/3 запланированных площадей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Украина засеяла основными сельхозкультурами 9,9 млн га земель, что составляет 69% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн га, в том числе за неделю (5-12 мая) засеяно 2,8 млн га, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на 12 мая площадь посевов подсолнечника составляет 3,29 млн га (66% от запланированных 4,93 млн га), кукурузы – 3,24 млн га (67% от 4,85 млн га), ярового ячменя – 918,8 тыс. га (89,7% от 1,02 млн га), яровой пшеницы – 187,5 тыс. га (98,8% от 189,6 тыс. га), овса – 156,7 тыс. га (95,7% от 163,6 тыс. га), гороха – 123,9 тыс. га (85% от 145,7 тыс. га).

Кроме того, посевные площади под картофелем составляют 1,01 млн га (85,2% от 1,19 млн га), соей - 728,6 тыс. га (58,1% от 1,25 млн га), сахарной свеклой - 181,4 тыс. га (87,7% от 206,9 тыс. га), яровым рапсом - 26,7 тыс. га (89,5% от 29,8 тыс. га), просом - 22,5 тыс. га (36,1% от 62,3 тыс. га), гречихой - 12,2 тыс. га (14,9% от 81,6 тыс. га).

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Почти 90% площадей под яровыми культурами ранней группы уже засеяны. В Волынской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях засеяно яровой пшеницей на 10-15% площадей больше, чем в прошлом году, отмечается в сообщении.

Кроме того, в 2021 году был проведен сев озимых культур под урожай 2022 года на общей площади 7,7 млн га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.

Как сообщалось, в нынешнем сезоне ожидается сокращение посевных площадей высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы) при наращивании посевов более простых в производстве, но важных с точки зрения продовольственной безопасности культур – гороха, ячменя и овса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 апреля заявил, что Украина в текущем сезоне засеет ориентировочно 14,2 млн га сельхозземель, что составляет 80% от прошлогоднего показателя в 16,9 млн га.

Ранее Минагрополитики оценивало посевные площади под яровыми в 2022 году в 13,44 млн га (16,92 млн га в 2021 году).

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма назвал целью Украины в 2022 году сбор урожая не менее 70% от прошлогодних объемов.

Украина
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