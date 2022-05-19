Украина за две декады мая экспортировала зерна в 3 раза меньше, чем год назад

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Украина за период 1-19 мая 2022 года экспортировала 643 тысячи тонн зерновых культур, при этом темпы экспорта возросли: за 12-19 мая на внешние рынки поставлено 344 тысячи тонн, тогда как за период 1-12 мая этот показатель составил 299 тысяч тонн.

Однако, как сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия Украины в четверг, темпы экспорта зерновых с начала мая текущего года в 2,8 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (за 1-19 мая 2021 года было экспортировано 1,8 млн тонн).

Такой спад в министерстве объясняют блокадой работы украинских морских портов – ключевой экспортной инфраструктуры.

По данным Минагрополитики, всего с начала 2021/2022 сельскохозяйственного года (июль 2021 - июнь 2022 года) и по состоянию на 19 мая страна экспортировала 46,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 13,8% выше показателя на аналогичную дату предыдущего сельхозгода. Это превышение прошлогодних показателей вызвано рекордным урожаем в текущем сельхозгоду и большой интенсивностью экспорта до начала военной операции на украинской территории 24 февраля.

Всего с начала 2021/2022 сельхозгода и по 19 мая 2022 года Украина экспортировала 18,54 млн тонн пшеницы (на 18,7% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021 сельхозгода), 21,83 млн тонн кукурузы (+6,9%), 5,68 млн тонн ячменя (+37,2%), 70,6 тыс. тонн муки (-35,7%).

Уточняется, что за период 12-19 мая экспортировано 333 тыс. тонн кукурузы, 10 тыс. тонн пшеницы и 0,6 тыс. тонн муки. Ячмень и рожь за указанный период не экспортировался. Всего с начала мая экспортировано 617 тыс. тонн кукурузы, 16 тыс. тонн пшеницы, 8 тыс. тонн ячменя и 1,1 тыс. тонн муки.

Если сравнивать актуальные данные портала АПК с его показателями за 21 февраля, последним обновлением перед началом военной операции РФ, то можно установить, что за это время Украина экспортировала 3,97 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 3,14 млн тонн кукурузы, 0,69 млн тонн пшеницы, 0,11 млн тонн ячменя и 0,004 млн тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2020/2021 сельхозгоду экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в числе которых 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя. Также на внешние рынки поставлены 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.

В 2019/2020 сельхозгоду Украина экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.