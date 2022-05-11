Посевная на Украине отстает от прошлогодней на 20-30%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Украина по площади посевов в текущем сезоне отстает от прошлогодних показателей, отставание в зависимости от сельхозкультуры составляет от 20% до 30%. Об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

"Качество посевов существенно хуже по сравнению с прошлыми годами. Это уже очень плохо влияет на мировые рынки и еще хуже – в средне- или долгосрочной перспективе", - добавил он.

По данным министра, помимо российско-украинского конфликта на ход посевной негативно влияет ряд факторов, прежде всего логистических.

"Посевная на Украине происходит достаточно активно. Есть понятные сложности, в первую очередь с логистикой. Фермеры и агропредприятия тратят меньше денег на базовые вещи – посевной материал, гербициды. Они экономят, насколько это возможно, учитывая перебои с дизелем. Очевидно, есть потери по времени, назовем это так, потому что комендантский час, перемещения техники, также осталось меньше людей", - уточнил Сольский.

По его словам, возникают сложности с хранением агропродукции и топлива. Совокупность этих факторов приводит как к снижению объемов производимой сельхозпродукции, так и к ухудшению ее качества.

Сольский также сообщил, что посевных площадей под кукурузой в текущем сезоне будет меньше по сравнению с прошлым годом, поскольку из-за блокады украинских морских портов фермеры предпочитают кукурузе культуры с большей удельной стоимостью – подсолнечник и сою.

"Основная яровая культура – кукуруза, ее объемы сокращаются в двух направлениях: фермеры для экономии средств переходят на посевы более дешевых культур, таких как яровая пшеница. Другая тенденция – они переходят на культуры с такими же затратами, но продажа тонны которых дает больше денег", - сказал он.

Ранее министр рекомендовал аграриям сеять культуры с максимальной удельной стоимостью, чтобы при их экспорте получать максимальную выручку, поставляя за границу относительно небольшие по объему партии сельхозсырья. Он уточнил, что к таковым относятся подсолнечник, рапс и соя.

Украина к 5 мая засеяла основными сельхозкультурами 7,1 млн га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн га.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 апреля заявлял, что Украина в текущем сезоне засеет ориентировочно 14,2 млн га сельхозземель, что составляет 80% прошлогоднего показателя в 16,9 млн га.