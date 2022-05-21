Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Венгрия предлагает ввести эмбарго на морские поставки российской нефти при сохранении работы нефтепроводов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Если Европейский Союз хочет наказать Россию в нефтяной сфере, тогда пусть вводит эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют, безусловно, крупнейшую часть от общих поставок российской нефти в Европу, тогда как поставки по трубопроводам составляют наименьшую часть", - сказал он в опубликованном интервью Fox News.

"И, если для них сделать исключение, наши экономики могут продолжить функционирование, а ЕС достиг бы своей цели", - добавил он.

"Посмотрим, согласятся ли другие государства-члены, согласится ли Еврокомиссия, и высокий представитель с нашим предложением"", - заявил венгерский министр.

Сийярто сообщил, что Будапешт не сможет закупать достаточно нефти из других источников в случае введения эмбарго на российские энергоносители.

"Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику", - сказал министр.

По его словам, экономика Венгрии "будет убита без российского топлива".

"Для того, чтобы технологически трансформировать процесс переработки и иметь возможность перерабатывать нефть не из России, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро", - добавил Сийярто.

"Еврокомиссия уже предложила шесть пакетов санкций (против РФ - ИФ), пять из них поддержали все, в том числе Венгрия. Теперь же шестой пакет создает для нас огромные проблемы", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он отметил, что 65% поставок нефти в его страну поступает именно из России.

Страны ЕС пока не могут согласовать очередной пакет санкций против РФ, предусматривающий, в частности, эмбарго на российскую нефть. Считается, что эти санкции блокирует, прежде всего, именно Венгрия.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возражения Венгрии по введению запрета на российскую нефть связаны с экономическими факторами, а не с политическими.

Боррель пояснил, что Венгрию беспокоят два вопроса: во-первых, в случае отказа от российской нефти стране потребуются новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков. Кроме того, существует более долгоиграющая проблема: Будапешту в случае эмбарго придется покупать более дорогую нефть, и такие цены станут ударом по венгерской экономике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что стране необходимо пять лет для отказа от российской нефти. Он также заявил, что отвергает нынешние предложения ЕС о запрете на поставку российской нефти в ЕС, и сравнил воплощение такого шага в жизнь с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.