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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

Авиакомпания "Камчатка" прекратит работу из-за отсутствия самолетов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - АО "Авиакомпания Камчатка" (подконтрольно структурам девелопера Сергея Бачина) прекращает деятельность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

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Компания имела контракт на получение трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B, который был расторгнут по инициативе американской стороны.

"К сожалению, пока в России не производятся судна аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена", - сказали в пресс-службе.

Авиакомпания арендовала один Grand Caravan EX 208B, но и его "Камчатка" лишилась: "Судно, которое эксплуатировалось авиакомпанией, было взято в аренду у российской компании. Договор аренды истек в марте 2022 года". По истечении срока аренды самолет вернули собственнику.

В конце 2021 года АО "Камчатка" подписало договоры на поставку в лизинг на 12 лет трех Grand Caravan EX 208B. Лизингодателем выступало АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, подконтрольна Минтрансу). Поставки планировались в I полугодии 2022 года, сообщала ГТЛК. Стороны также собирались оформить опцион еще на 9 таких судов с поставкой в 2023-2027 годах.

Производитель - Cessna Aircraft Company - отказался поставлять эти самолеты.

Grand Caravan EX 208B - легкий одномоторный самолет на 9 пассажирских мест.

Авиакомпания "Камчатка" получила сертификат эксплуатанта, дающий право выполнять коммерческие перевозки, летом 2021 года. Компания, базировавшаяся в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, была ориентирована на туристические направления.

Учредители "Камчатки" - ее менеджмент и структуры Бачина, гендиректора "Васта Дискавери", занимающейся проектами комплексного развития территорий в российских регионах. Бачин также известен как создатель горного курорта "Роза Хутор" в Сочи, комплексов "Завидово" и "Ярославское взморье".

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