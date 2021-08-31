На Камчатке появилась новая авиакомпания для перевозки туристов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Новая авиакомпания, ориентированная на туристические перевозки, появилась в Камчатском крае.

Речь идет об АО "Авиакомпания Камчатка", созданном структурами девелопера Сергея Бачина. Перевозчик уже получил сертификат эксплуатанта Росавиации, который позволяет осуществлять коммерческую деятельность.

"Камчатка" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, она будет выполнять полеты на внутренних воздушных линиях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Цель проекта – повысить доступность авиаперевозок внутри края и расширить возможности посещения туристических объектов как для местных жителей, так и для гостей региона", - сообщили в компании.

Учредители "Камчатки" – ее менеджмент и структуры Бачина, генерального директора "Васта Дискавери", занимающейся проектами комплексного развития территорий в регионах страны. Бачин также известен как создатель горного курорта "Роза Хутор" в Сочи, комплексов "Завидово" и "Ярославское взморье".

"Текущая ситуация в регионе не позволяет говорить о доступности авиаперевозок для местных жителей и гостей края. При этом Дальневосточный регион, и Камчатка в частности, обладают огромным туристическим потенциалом, который планируется реализовать в том числе за счет повышения транспортной доступности. Именно по этой причине нас заинтересовала тема развития малой авиации как самого эффективного и доступного способа перемещения внутри полуострова", - сообщил Бачин.

Парк компании будет состоять из легких одномоторных самолетов Cessna Grand Caravan EX на 9 пассажирских мест. Сейчас у "Камчатки" один такой самолет, в 2022 году к нему добавятся еще три. В течение 3-4 лет предполагается увеличить парк до 12 таких машин.

Председатель совета директоров авиакомпании Сергей Колтович напомнил, что сегмент легких одномоторных самолетов вместимостью до 12 кресел был развит в СССР, но за последние годы в России практически перестал существовать.

"В советское время на Камчатке летало до 30-40 самолетов Ан-2, но сегодня этот самолет морально устарел и практически не эксплуатируется. Для развития внутренних перевозок Камчатский край остро нуждается в перевооружении авиационного флота. Поэтому на первом этапе мы остановили свой выбор на безопасных и высокоэффективных машинах, которые хорошо себя зарекомендовали во многих регионах мира. Одновременно с этим мы ожидаем появление российских экономичных, надежных и комфортных машин", - отметил он.

Генеральный директор компании Александр Стеблин в свою очередь подчеркнул, что сегодня на Камчатке в основном используются вертолеты, но это в целом очень дорогой способ передвижения.

"Мы намерены обеспечить значительно более доступную цену на полеты внутри региона. Одновременно смотрим на развитие туристических направлений на полуострове. Из Петропавловска-Камчатского люди смогут летать в такие пункты, как Озерная, Усть-Камчатск, Тигиль и другие. Мы планируем разрабатывать обзорные туристические маршруты для осмотра с воздуха вулканов, заповедников и других природных красот края", - сказал Стеблин.

Как подчеркнули в пресс-службе, в планах авиакомпании также выполнение перевозок почты и грузов, санитарных полетов и оказание других авиационных услуг.

Ранее в августе Росавиация запретила выполнять коммерческие пассажирские рейсы камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро". Решение было принято после падения вертолета этой компании в Курильское озеро на юге Камчатки.