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Shell вышла из уставного капитала совместного предприятия с "Газпром нефтью"

Shell вышла из уставного капитала совместного предприятия с "Газпром нефтью"
Фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Royal Dutch Shell вышла из уставного капитала совместного предприятия с "Газпром нефтью" - ООО "Гыдан энерджи", работающего на проекте "Енисей" на Гыдане (север Красноярского края).

Согласно данным ЕГРЮЛ, "Газпром нефть" с 19 мая владеет 100% в уставном капитале "Гыдан энерджи". Ранее 50% этого ООО принадлежало Shell.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" и Shell на базе совместного предприятия "Гыдан энерджи" планировали сформировать новый крупный поисковый кластер в Арктике. Предполагалось, что коммерческая добыча на проекте может начаться в 2028 году, прогнозируемый объем добычи проекта может достичь 19,9 млн тонн нефти в 2034 году.

"Гыдан энерджи"

"Гыдан энерджи" владеет лицензиями на Лескинский и Пухуцяяхский участки. Участки характеризуются низкой степенью изученности и удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Его площадь составляет свыше 3 тыс. кв. км, ресурсы могут превышать 100 млн тонн н.э. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок площадью более 800 кв. км расположен в Тазовском районе ЯНАО. Его ресурсы составляют около 35 млн тонн н.э.

Ранее Shell plc объявила о своем намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ). Компания сообщала, что намерена выйти из совместных предприятий с "Газпромом", включая 27,5% СПГ-проекта "Сахалин-2", СП с "Газпром нефтью" - Salym Petroleum Development и "Гыдан энерджи", а также прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток 2".

На минувшей неделе "ЛУКОЙЛ" и Shell объявили о подписании соглашения, согласно которому российская НК купит 100% доли в ООО "Шелл нефть". Активы включают 411 АЗС под брендом Shell, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Shell Газпром нефть Гыдан энерджи
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