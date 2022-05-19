ФАС одобрила "ЛУКОЙЛу" приобретение активов Shell в РФ

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила "ЛУКОЙЛу" сделку по приобретению активов Shell в России с условием соблюдения требований по реализации нефтепродуктов на бирже, сообщает ведомство.

Планируемая к приобретению доля ООО "Шелл нефть" составляет 99,9%.

Предписание ФАС требует от "ЛУКОЙЛа" регулярной реализации нефтепродуктов на бирже. Кроме того, компания не должна осуществлять приобретение нефтепродуктов на бирже в основную сессию торгов.

"Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов", - говорится в сообщении ФАС.

12 мая "ЛУКОЙЛ" и Shell объявили о подписании соглашения, согласно которому российская НК купит 100% доли в ООО "Шелл нефть". Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

Розничная сеть "Шелл нефть" состоит из 240 АЗС, принадлежащих "Шелл", 171 площадки, принадлежащей дилерам (и 19 АЗС, не охватываемых сделкой с "ЛУКОЙЛом"). С 15 мая работа входящих в периметр сделки АЗС была приостановлена для обеспечения необходимых условий для продажи и транзита операционных систем. В течение года после завершения сделки "ЛУКОЙЛ" должен будет провести ребрендинг АЗС.

В 2012 году Shell запустила в Торжке завод по производству смазочных масел. В прошлом году было объявлено о планах по увеличению мощности предприятия с 200 млн до 300 млн литров смазочных материалов в год.

Сумму сделки компании не раскрывают. В I квартале 2022 года Shell списала расходы по активам в России, в том числе по маркетинговым активам "Шелл нефть".

"Shell оценила возможность возмещения балансовой стоимости "Шелл нефть", что привело к обесценению внеоборотных активов в размере $358 млн и другим расходам в размере $236 млн", - сообщала компания в отчете за I квартал 2022 года.