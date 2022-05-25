"ЛУКОЙЛ" закрыл сделку приобретения downstream-активов Shell в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" подписал итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России – сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области, сообщает российская компания.

"Этому предшествовало получение согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ", - напоминает НК.

"Для нас чрезвычайно важно благополучие наших работников. В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников "Шелл нефти" продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит "ЛУКОЙЛу", - приводятся в пресс-релизе слова директора сегмента downstream Shell Хайберта Вигевено.

"Мы высоко ценим, что выбор сделан в пользу именно нашей компании. Уверен, что объекты Shell станут для "ЛУКОЙЛа" хорошим дополнением к портфелю уже имеющихся активов", - отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа" Максим Дондэ.

Активы компании включают 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов в Торжке.

Соглашение с "ЛУКОЙЛом" последовало за объявлением Shell в начале марта о намерении поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, уточняла иностранная компания в своем сообщении. Сумму сделки компании не раскрывают. В I квартале 2022 года Shell списала расходы по активам в России, в том числе по маркетинговым активам "Шелл нефть". "Shell оценила возможность возмещения балансовой стоимости "Шелл нефть", что привело к обесценению внеоборотных активов в размере $358 млн и другим расходам в размере $236 млн", - сообщала компания в отчете за I квартал 2022 года.

На прошлой неделе ФАС одобрила приобретение "ЛУКОЙЛом" АЗС Shell с требованиями по реализации нефтепродуктов на бирже.

С 15 мая работа входящих в периметр сделки АЗС была приостановлена для обеспечения необходимых условий для продажи и транзита операционных систем. В течение года после завершения сделки "ЛУКОЙЛ" должен будет провести ребрендинг АЗС.