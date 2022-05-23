"КАМАЗ" назвал условие для второй в году индексации зарплат сотрудникам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" не исключает, что проиндексирует зарплаты сотрудникам в конце 2022 года в дополнение к майской индексации, сообщила корпоративная газета со ссылкой на замгендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанну Халиуллину.

"Будет или нет еще одно повышение до конца года, зависит от объемов продаж автомобилей во втором и третьем кварталах. Если у компании будет такая возможность, мы об этом сообщим дополнительно", - ответила она на вопрос, будет ли в 2022 году индексация зарплат, которую "КАМАЗ" традиционно проводит" осенью.

По словам Халиуллиной, в бизнес-плане "КАМАЗа" на 2022 год ежегодная индексация зарплат была запланирована не на осень, а на 1 июля, но в связи с ростом цен руководство компании перенесло ее на 1 мая.

Ранее сообщалось, что в мае "КАМАЗ" проиндексировал зарплату сотрудников на 5,2%.

Предыдущая индексация тарифных ставок и окладов работников подразделений и организаций группы технологической цепочки "КАМАЗа" была в октябре 2021 года, на 4,3%.

Судя по сайту компании, среднесписочная численность персонала группы "КАМАЗа" по итогам первого квартала составила 31,9 тысячи человек, сообщается на сайте компании.