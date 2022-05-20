"АвтоВАЗ" сохранит ряд выплат для сотрудников на период предстоящей четырехдневки

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Согласительный комитет "АвтоВАЗа" принял решение на период предстоящей работы в сокращенном, четырехдневном, режиме – с 6 июня по 4 сентября, сохранить ряд выплат для сотрудников компании независимо от установленного рабочего времени. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

Речь идет о сохранении в полном объеме месячной оплаты труда не ниже 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который в Самарской области установлен в размере 12,966 тыс. рублей, а также уровня дополнительной платы персоналу и ежемесячного пособия находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

По словам Зайцева, соответствующие документы уже подписаны.

Как сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" "ВКонтакте", в дочерних обществах ООО "Лада Имидж" и ПАО "ПСАВис-Авто" также принято решение об индексации зарплаты аналогично принятой на тольяттинском заводе.

Ранее в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов пресс-служба "АвтоВАЗа" сообщала о четырехдневном режиме работы на заводах в Тольятти и Ижевске на период с 6 июня по 4 сентября.

"АвтоВАЗ" из-за дефицита полупроводников вводит временные приостановки производства с середины прошлого года.

Ранее "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников" руководство предприятия перенесло на период с 4 по 25 апреля 2022 года корпоративный отпуск, ранее запланированный на период с 25 июля по 14 августа. За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности, в мае.

Однако после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками, продлившимися с 30 апреля по 11 мая, завод был вынужден объявить о простое на период с 11 по 13 мая, а затем с 16 по 20 мая и с 23 по 27 мая.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%.

После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского "АвтоВАЗа".

Пресс-служба Минпромторга сообщала, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ. В соответствии с подписанным соглашением, 68%-ная доля французского концерна в "АвтоВАЗе" перешла в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" теперь владеет правительство Москвы.