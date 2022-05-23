Экс-глава Минтранса Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа"

Максим Соколов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Экс-глава Минтранса РФ (2012-2018 гг.) и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма (2019-2022 гг.) Максим Соколов назначен гендиректором "АвтоВАЗа", сообщила компания.

Соколов вступил в должность с понедельника, сменив главу Renault в РФ и СНГ Николя Мора, который возглавлял компанию в 2016-2018 гг. и в 2021-2022 гг.

"В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь - отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском федеральном округе", - цитирует Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа".

Глава Минпромторга Денис Мантуров, также процитированный в сообщении, констатировал, что "в ближайшее время "АвтоВАЗу" предстоит большая и сложная работа".

"Новые продукты должны будут разрабатываться на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков компонентов - это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании", - приводит пресс-служба компании слова Мантурова.

"Уверен в том, что управленческий опыт и деловые качества Максима Соколова помогут ему решить поставленные задачи. При этом он может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга России и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП "НАМИ", который теперь является акционером "АвтоВАЗа", - добавил министр.

Как сообщалось, после начала военной операции на территории Украины Renault заявила о прекращении производства и поставок автомобилей в РФ и планах пересмотра участия в капитале "АвтоВАЗа". В середине мая французский концерн передал свои активы в госсобственность РФ. Контрольный 68-процентный пакет в "АвтоВАЗе" перешел под управление ФГУП "НАМИ" с опционом выкупа в течение 6 лет, остальные 32% сохранились за "Ростехом". Московский завод Renault (ЗАО "Рено Россия", ранее - "Автофрамос") был передан правительству столицы, которое заявило о намерении наладить на его мощностях выпуск автомобилей под брендом "Москвич".

Глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак после передачи активов Renault говорил, что с концерном "достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки автомобилей "АвтоВАЗа". Он также отмечал, что с французами был согласован перенос выпуска модели Duster из Москвы в Тольятти для последующего выпуска под брендом Lada.

На тольяттинском заводе "АвтоВАЗа", который сейчас находится в простое, работали три сборочные линии: по выпуску Lada Granta (СКП Kalina), семейства Niva (N3), а также линия B0, где выпускались Lada Largus и Lada Xray и модели Renault Logan и Renault Sandero.

В апреле на заводе был подписан приказ об организации единого автосборочного производства: на "АвтоВАЗе" в Тольятти были созданы объединенные подразделения сварки, окраски и сборки. Все три производственные линии вошли в состав сборочного подразделения и были переименованы в службы сборки автомобилей Niva, B0 и Granta.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в РФ за 4 месяца 2022 г. рухнули на 49,8%, до 61,218 тыс. шт. Доля рынка компании упала на 2,8 п.п., до 20,8%.