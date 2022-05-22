Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Renault Sandero и Duster в перспективе будут выпускаться на "АвтоВАЗе"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует в перспективе начать выпуск автомобилей марок Renault Sandero и Duster, сообщил "Интерфаксу" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Экономика"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный рядЧитать подробнее

"В соответствии с договоренностями с корпорацией "Рено", у "АвтоВАЗа" есть дополнительные возможности использовать инженерные наработки, использовать информационные технологии, использовать наработанные продукты в сфере маркетинга и многих других. Кроме того, в результате достигнутых договоренностей сегодня можно уверенно фиксировать, что на "АвтоВАЗе" в перспективе будет выпускаться "Рено Дастер" и "Рено Сандеро", - сказал Азаров.

Изменения в структуре собственников "АвтоВАЗа"

Владельцем 100% российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%.

После начала специальной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского "АвтоВАЗа".

В апреле на заводе был подписан приказ об организации автосборочного комплекса, в состав которого войдет производство сборки автомобилей, сварки и окраски кузовов, а также службы по локальному инжинирингу и качеству.

Пресс-служба Минпромторга сообщала, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ. В соответствии с подписанным соглашением, 68%-ная доля французского концерна в "АвтоВАЗе" перешла в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" теперь владеет правительство Москвы.

21 мая вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ".

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.

АвтоВАЗ Дмитрий Азаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины

"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины

Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию

Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти

Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г.

Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г.

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

Европейская биржа Nord Pool прекратит торговлю электроэнергией с Интер РАО

"Газпром экспорт" подтвердил разбирательство в арбитраже с финской Gasum

Экспорт удобрений из России в апреле упал на 11%

Экспорт удобрений из России в апреле упал на 11%

Депозитарий получил средства на погашение еврооблигаций РФ в долларах и евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });