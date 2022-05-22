Renault Sandero и Duster в перспективе будут выпускаться на "АвтоВАЗе"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует в перспективе начать выпуск автомобилей марок Renault Sandero и Duster, сообщил "Интерфаксу" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В соответствии с договоренностями с корпорацией "Рено", у "АвтоВАЗа" есть дополнительные возможности использовать инженерные наработки, использовать информационные технологии, использовать наработанные продукты в сфере маркетинга и многих других. Кроме того, в результате достигнутых договоренностей сегодня можно уверенно фиксировать, что на "АвтоВАЗе" в перспективе будет выпускаться "Рено Дастер" и "Рено Сандеро", - сказал Азаров.

Изменения в структуре собственников "АвтоВАЗа"

Владельцем 100% российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%.

После начала специальной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского "АвтоВАЗа".

В апреле на заводе был подписан приказ об организации автосборочного комплекса, в состав которого войдет производство сборки автомобилей, сварки и окраски кузовов, а также службы по локальному инжинирингу и качеству.

Пресс-служба Минпромторга сообщала, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ. В соответствии с подписанным соглашением, 68%-ная доля французского концерна в "АвтоВАЗе" перешла в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" теперь владеет правительство Москвы.

21 мая вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ".

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.