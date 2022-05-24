Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Сделка по передаче НАМИ доли Renault в "АвтоВАЗе" закрыта

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доля приостановившего операции в России французского автоконцерна Renault в "АвтоВАЗе" перешла под контроль ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".

Renault заявила о прекращении производства и поставок автомобилей в РФ и планах пересмотра участия в капитале "АвтоВАЗа" после начала военной операции на Украине. Соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность РФ было подписано в середине мая. Оно предполагало, что контрольный пакет в "АвтоВАЗе" (67,7%) Renault передает под управление НАМИ с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 23 мая.

Таким образом, НАМИ стал владельцем 67,7% долей ООО "Лада Авто Холдинг", оставшиеся 32,3% в котором сохранились за "Ростехом". Зарегистрированное в Москве ООО "Лада Авто Холдинг" владеет 100% акций "АвтоВАЗа" с конца прошлого года. До этого Renault и "Ростех" контролировали автопроизводителя через нидерландский офшор Alliance Rostec Auto B.V.

После приостановки операций Renault в России пост гендиректора "АвтоВАЗа" занял экс-министр транспорта РФ (2012-2018 гг.) Максим Соколов. Он сменил на должности главу Renault в РФ и СНГ Николя Мора.

Майская сделка с российскими активами Renault также предполагала, что 100% московского автозавода компании (ЗАО "Рено Россия", ранее - "Автофрамос") переходят под контроль столичного правительства. Власти Москвы заявили о планах наладить на освободившемся автозаводе производство автомобилей под брендом "Москвич" при участии "КАМАЗа" в подготовке проекта. "Ведомости", ссылаясь на свои источники, писали, что отверточную сборку на заводе с последующим углублением локализации может начать партнер "КАМАЗа" по проекту малотоннажника "Компас" - китайская компания JAC.

Renault АвтоВАЗ НАМИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Швейцарский концерн Sulzer решил уйти из РФ

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года

Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"

Заявка на прокачку газа через Украину держится на минимуме

Нефть Brent подешевела до $112,69 за баррель на ожиданиях слабого спроса в Китае

Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });