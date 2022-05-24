Сделка по передаче НАМИ доли Renault в "АвтоВАЗе" закрыта

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доля приостановившего операции в России французского автоконцерна Renault в "АвтоВАЗе" перешла под контроль ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".

Renault заявила о прекращении производства и поставок автомобилей в РФ и планах пересмотра участия в капитале "АвтоВАЗа" после начала военной операции на Украине. Соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность РФ было подписано в середине мая. Оно предполагало, что контрольный пакет в "АвтоВАЗе" (67,7%) Renault передает под управление НАМИ с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 23 мая.

Таким образом, НАМИ стал владельцем 67,7% долей ООО "Лада Авто Холдинг", оставшиеся 32,3% в котором сохранились за "Ростехом". Зарегистрированное в Москве ООО "Лада Авто Холдинг" владеет 100% акций "АвтоВАЗа" с конца прошлого года. До этого Renault и "Ростех" контролировали автопроизводителя через нидерландский офшор Alliance Rostec Auto B.V.

После приостановки операций Renault в России пост гендиректора "АвтоВАЗа" занял экс-министр транспорта РФ (2012-2018 гг.) Максим Соколов. Он сменил на должности главу Renault в РФ и СНГ Николя Мора.

Майская сделка с российскими активами Renault также предполагала, что 100% московского автозавода компании (ЗАО "Рено Россия", ранее - "Автофрамос") переходят под контроль столичного правительства. Власти Москвы заявили о планах наладить на освободившемся автозаводе производство автомобилей под брендом "Москвич" при участии "КАМАЗа" в подготовке проекта. "Ведомости", ссылаясь на свои источники, писали, что отверточную сборку на заводе с последующим углублением локализации может начать партнер "КАМАЗа" по проекту малотоннажника "Компас" - китайская компания JAC.