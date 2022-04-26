"Почта России" повысила зарплаты сотрудникам почтовых отделений

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - "Почта России" с апреля повысила зарплаты 65 тыс. сотрудников почтовых отделений, направила на это 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Повышение затронуло операторов, почтальонов, начальников и заместителей начальников отделений из городов с населением более 100 тыс. человек. "Почта России" повысила их оклады в среднем почти на 25% и довела заработную плату до медианы рынка по сопоставимым профессиям, уточняется в сообщении.

"Стратегия компании предполагает, что любой прогресс в выручке, каждое увеличение наших доходов мы будем, прежде всего, направлять на повышение заработных плат сотрудников в отделениях и на логистических объектах, на маршрутах", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Почта России" Максима Акимова.

Ранее в январе 2022 года "Почта России" повысила минимальные оклады в компании. Изменение затронуло 136 тыс. человек, из которых более 65% – это почтальоны, операторы и сортировщики. На это было направлено более 4 млрд рублей.

Предыдущее повышение минимальных окладов "Почта" провела в июле 2021 года, направив на это более 2 млрд рублей. Оно затронуло 138 тыс. сотрудников, оклады которых увеличились в среднем на 10%. В 2019-2020 годах "Почта России" направила более 12 млрд рублей на повышение заработных плат для 264 тыс. почтальонов, операторов, водителей и сортировщиков. Их доходы тогда возросли в среднем на 20%.