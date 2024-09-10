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Bank of America повысил минимальную зарплату до $24 в час

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Bank of America Corp. (SPB: BAC) повышает минимальный размер оплаты труда своих сотрудников до $24 в час, или почти до $50 тысяч в год.

Как говорится в сообщении банка, изменение коснется всех сотрудников - как штатных, так и частично занятых.

Руководство Bank of America подтвердило намерение довести минимальную оплату до $25 в час к 2025 году.

С начала 2024 года капитализация банка выросла на 17,2%, до $306,3 млрд.

Bank of America США
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