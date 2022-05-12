Путин обвинил Запад в провоцировании глобального кризиса санкциями против РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия уверенно справляется с внешними экономическими вызовами на фоне санкционной политики западных государств, которая приведет к труднообратимым для этих стран негативным последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Санкции (западных государств - ИФ) во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан", - сказал Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам в четверг.

Это видно, по его словам, прежде всего по резкому росту инфляции в Европе: в отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне товары прибавили свыше 11%.

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости неминуемо приведет к сложнейшим труднообратимым последствиям для ЕС, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода. Подчеркну: вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром. В свою очередь, Россия уверенно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной экономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности", - сказал Путин.

Российские компании постепенно занимают освободившиеся после ухода "недобросовестных партнеров" ниши на отечественном рынке, включая товары повседневного спроса, промышленное, сервисное оборудование, строительную и сельскохозяйственную технику, отметил президент РФ.