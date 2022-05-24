Финансистам продлили до 31 июля срок подачи в ФНС информации для международного обмена

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство продлило для финансовых организаций на два месяца, до 31 июля срок представления в 2022 году информации в Федеральную налоговую службу, необходимой для международного автоматического обмена.

Такое постановление првительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в комментарии Минфина, разработавшего документ, его принятие обусловлено беспрецедентной загруженностью организаций финансового рынка в связи с реализацией решений, принимаемых для обеспечения устойчивости экономики и финансовой системы, а также поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений.

Продление срока позволит снизить нагрузку на организации финансового рынка, повысить качество предоставляемой ими информации, объяснили чиновники.

В соответствии с Налоговым кодексом, организации финансового рынка каждый год, не позднее 31 мая по окончании отчетного года, обязаны передавать ФНС информацию о клиентах, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств, выгодоприобретателях или лицах, прямо или косвенно их контролирующих, а также по каждому заключенному с такими клиентами договоре, в отношении которого требуется представление финансовой информации.

ФНС в рамках соответствующих международных договоров в автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой информацией, полученной от российских организаций финансового рынка, об их клиентах, не являющихся налоговыми резидентами России, с компетентными органами иностранных юрисдикций.

Действующей международно-правовой основной для такого автоматического обмена является Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, которая начала применяться в отношении Российской Федерации с 1 июля 2015 года, и многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией, подписанное ФНС России 12 мая 2016 года.