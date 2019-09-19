ФНС решила исключить Великобританию из списка для автообмена финансовой информацией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить из ежегодно обновляемого перечня юрисдикций, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Великобританию, а также отдельные административные единицы - остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси).

Это следует из проекта приложения к приказу ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией", опубликованного на портале regulation.gov.ru.

В то же время в перечень предполагается включить Израиль и Панаму.

Всего в проектируемом списке будут 88 юрисдикций.

Как это работает

Поправки в Налоговый кодекс РФ о международном автоматическом обмене финансовой информацией и документацией по международным группам компаний были внесены в 2017 году.

Согласно им, ФНС в рамках соответствующих международных договоров в автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой информацией, полученной от российских организаций финансового рынка, об их клиентах, не являющихся налоговыми резидентами РФ, с компетентными органами иностранных юрисдикций.

Действующей международно-правовой основной для такого автоматического обмена является Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, которая начала применяться в отношении Российской Федерации с 1 июля 2015 года, и многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года, подписанное ФНС России в мае 2016 года.

В марте ФНС прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединенного Королевства.

Российские налоговики сообщили, что Великобритания и РФ продолжают обмениваться налоговой информацией по запросу, при этом между двумя странами на данный момент нет автоматического обмена.

"Между ФНС России и HMRC налажен качественный обмен налоговой информацией по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами (CbCreporting) в соответствии с Многосторонней конвенцией административной помощи в налоговых делах. Что касается принятия решения о присоединении к автоматическому обмену налоговой информацией о финансовых счетах - это право каждого государства", - заявила ФНС.

ФНС сообщала, что в ближайшее время более 100 стран станут полноценными участниками автоматического обмена информацией, о чем было заявлено на Форуме налоговых администраций ОЭСР в Чили.

Также ведомство напомнило о продлении добровольного декларирования зарубежных активов и счетов еще на год с 1 мая 2019 года и порекомендовало всем, кто еще не воспользовался этой возможностью, "добровольно сообщить о своих активах и счетах в ФНС России, не дожидаясь, пока эта информация будет раскрыта зарубежными налоговыми органами".

С 1 января 2020 года вступают в силу поправки в закон о валютном регулировании, принятые летом, которые позволят гражданам РФ не представлять в налоговые органы отчет о движении средств по зарубежным вкладам.

Граждане смогут не отчитываться перед ФНС за счета, открытые в банках, расположенных на территории ОЭСР и ФАТФ, в случае, если общая сумма движений по счету гражданина за год (либо остаток на счете) не превышают 600 тыс. рублей. При этом страны должны заключить с Россией соглашение об автоматическом обмене информацией. Согласно действующему законодательству, от предоставления отчетов в ФНС о движениях по зарубежному счету освобождены только граждане РФ, которые проживают за пределами страны более 183 дней в году.