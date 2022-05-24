Air France-KLM выпустит акции на 2,3 млрд евро для возврата долгов за госпомощь

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Франко-нидерландская авиакомпания Air France-KLM начала привлекать капитал путем выпуска 1,93 млрд новых акций, поступления от которых составят 2,26 млрд евро.

Полученные средства компания пустит на выплаты по облигациям, держателями которых являются власти Франции, а также на укрепление баланса.

Авиакомпания намерена выделить около 1,7 млрд на возврат финансовой помощи, полученной в разгар пандемии коронавируса, в виде бессрочных облигаций, выпущенных в апреле 2021 года.

Цена подписки на акции в рамках размещения составляет 1,17 евро за бумагу на период с 27 мая по 9 июня. Власти Франции проинформировали компанию о намерении участвовать в размещении бумаг.

Air France-KLM подтвердила намерение сократить коэффициент чистой задолженности к EBITDA до около 2-2,5 к следующему году.

На днях стало известно, что Air France-KLM начала эксклюзивные переговоры с американской инвесткомпанией Apollo Global Management Inc. об инвестициях. Они позволят укрепить собственный капитал группы, а также упростить финансирование дальнейших закупок двигателей в рамках программы обновления парка Air France.

Кроме того, капиталовложения позволят Air France-KLM частично осуществить выплаты по гособлигациям в соответствии с государственной программой помощи компаниям ЕС в период пандемии.