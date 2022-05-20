Air France-KLM ведет переговоры об инвестициях Apollo в размере 500 млн евро

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Франко-нидерландская авиакомпания Air France-KLM начала эксклюзивные переговоры с американской инвесткомпанией Apollo Global Management Inc. об инвестициях, говорится в сообщении группы.

Стороны обсуждают возможность вложения 500 млн евро в подразделение Air France, владеющее базой запасных двигателей, используемых авиаперевозчиком.

Инвестиции позволят укрепить собственный капитал группы, а также упростить финансирование дальнейших закупок запасных двигателей в рамках программы обновления парка Air France, отмечается в сообщении.

Кроме того, капиталовложения позволят Air France-KLM и Air France частично осуществить выплаты по гособлигациям в соответствии с государственной программой помощи компаниям ЕС в период пандемии коронавируса.