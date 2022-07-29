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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:34

Air France-KLM вернулась к прибыли во втором квартале

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Франко-нидерландская авиагруппа Air France-KLM во втором квартале вернулась на прибыльный уровень благодаря росту выручки почти в два с половиной раза.

В апреле-июне 2022 года компания получила 324 млн евро чистой прибыли против убытка в размере 1,49 млрд евро годом ранее, говорится в ее отчете.

Операционная прибыль составила 386 млн евро по сравнению с убытком в 753 млн евро.

Выручка подскочила до 6,71 млрд евро с 2,75 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, проведенный самой компанией, предусматривал чистый убыток в размере 34 млн евро, операционную прибыль в 149 млн евро при выручке в 6,36 млрд евро.

Количество пассажиров, перевезенных Air France-KLM в минувшем квартале, достигло 7,028 млн против 1,218 млн годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 45,1% с 38%.

По итогам 2022 года в целом компания ожидает получить операционную прибыль впервые с 2019 года.

Капитализация Air France-KLM с 2022 года сократилась на треть и составляет 3,27 млрд евро, в то время как фондовый индекс CAC 40 за этот период снизился на 11,4%.

Air France-KLM Франция Нидерланды
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