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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Володин заявил, что РФ будет платить в рублях за обслуживание внешнего долга

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после отказа Минфина США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга Россия будет оплачивать его в рублях.

"Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", - написал Володин в своём телеграмм-канале в среду.

Так он прокомментировал заявление Минфина США о том, что он не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России.

Таким образом, по мнению Володина, "искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России". "На этот вызов у нашей страны есть решение", - заявил спикер, отметив, что "все необходимые денежные средства на выплаты есть".

Володин также напомнил об уже имеющемся у России опыте взаиморасчетов в рублях, "контракты по газу это показали".

"А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", - заявил он.

Ранее стало известно, что лицензия OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена. Соответствующее официальное уведомление было опубликовано 24 мая на сайте ведомства, отвечающего за правоприменение в области санкций США.

Россия Вячеслав Володин
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