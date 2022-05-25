Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро падают на Московской бирже в среду утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на анонс внепланового заседания ЦБ.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 55,9 - 56,86 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 55,985 руб. (-81,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар опустился ниже 56 руб. впервые с 27 февраля 2018 года.

Евро при этом подешевел до 57,9325 руб. (-61,75 коп. к закрытию вторника). Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 72,61 коп. к уровню закрытия 24 мая, до 56,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 98,4 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 93,8 коп. ниже официального курса.

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