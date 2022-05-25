Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро падают на Московской бирже в среду утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине, несмотря на анонс внепланового заседания ЦБ.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 55,9 - 56,86 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 55,985 руб. (-81,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар опустился ниже 56 руб. впервые с 27 февраля 2018 года.

Евро при этом подешевел до 57,9325 руб. (-61,75 коп. к закрытию вторника). Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 72,61 коп. к уровню закрытия 24 мая, до 56,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 98,4 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 93,8 коп. ниже официального курса.

Новость дополняется

курсы валют рубль доллар евро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий

РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

РЖД в этом году направят почти 391 млрд рублей на строительство инфраструктуры

Рубль закрыл торги вторника уверенным ростом к доллару и евро

"Сады Придонья" из-за санкций начали экономить на дизайне упаковки

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"

Минпромторг разработает новые инструменты поддержки "АвтоВАЗа"

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

Глобальному рынку СПГ предрекли рекордный дефицит грядущей зимой

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });