Немецкий регулятор сообщил, что газоснабжение ФРГ остается стабильным

Хранилища заполнены на 45,6%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Газоснабжение Германии остается стабильным, по состоянию на 25 мая, хранилища заполнены на 45,6%, сообщает в среду Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA).

"Газоснабжение в Германии стабильно. Безопасность снабжения обеспечена... Согласно актуальным показателям, наполненность хранилищ составляет 45,6%. Она выше, в том числе существенно выше показателей весны 2015, 2017, 2018 и 2021 года", - сообщил регулятор.

По состоянию на 14 мая, хранилища были заполнены на 40,8%.

Сообщается, что агентство наблюдает за возможным влиянием сокращения газового транзита через Украину и за действием российских санкций в отношении компании Gazprom Germania.

"В сумме потоки газа в Германию остаются неизменными", - указывают в агентстве. Те объемы российского газа, которые выпадают из-за санкций, в настоящее время докупаются на европейском газовом рынке.

12 мая министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что германские дочерние предприятия компании "Газпром" прекратили получать газ из России, но рынок позволяет это компенсировать.

Как сообщалось, правительство РФ ввело ответные санкции в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania. В том числе санкции распространяются на торговую группу Wingas/WIEH/WIEE, которая является владельцем большого пакета долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Их объем охватывает около половины поставок "Газпрома" в Германию. Крупнейшими клиентами являются химический концерн BASF и восточногерманский дистрибутор VNG - Verbundnetz Gas.

В апреле министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Пока срок действия решения - до 30 сентября текущего года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к BNetzA. Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению BNetzA.