Россия разрешила продолжить поставки "Ямала СПГ" в адрес GM&T Singapore на 90 дней

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство на три месяца продлило поставки газа с завода "Ямал СПГ" в адрес группы Gazprom Germania, в которой власти ФРГ ввели внешнее управление. Такое распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 25 мая.

В апреле Министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В ответ на это правительство России 11 мая ввело блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania - запрещены любые сделки, заход в российские порты, платежи и операции с ценными бумагами.

В том числе под санкции попали компании Gazprom Global LNG и Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Это глобальные трейдеры СПГ, оперирующие портфелем СПГ "Газпрома" - в том числе объемами с заводов "Сахалин 2" и "Ямал СПГ". Запрет на сделки, а также заход в российские порты судов, действующих в их интересах, отрезает эти компании от поставок российского СПГ.

Новое распоряжение разрешает поставки СПГ от компаний ОАО "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte. Ltd. в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. с 25 мая на срок 90 календарных дней.

"Ямал СПГ" - совместное предприятие "НОВАТЭКа" (50,1%), французской Total (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). СП построило СПГ-завод производством 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г) на базе Южно-Тамбейского месторождения.

В 2015 году Yamal Trade и Gazprom Marketing & Trading Singapore подписали долгосрочный контракт на поставку 2,9 млн тонн СПГ ежегодно на срок свыше 20 лет.