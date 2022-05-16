Газовые хранилища Германии заполнены на 40%

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Газовые хранилища Германии по состоянию на 14 мая заполнены на 40,8%, говорится в отчете Федерального сетевого агентства ФРГ.

"В настоящий момент наполненность находится на гораздо более высоком уровне, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 года", - говорится в документе.

Правительство ФРГ "очень внимательно наблюдает за возможным влиянием сокращения газового транзита через Украину и воздействием новых российских санкций в отношении Gazprom Germania".

12 мая министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что германские дочерние предприятия компании "Газпром" прекратили получать газ из России, но рынок позволяет это компенсировать. По его словам, германские газовики "мониторят ситуацию и подготовились к ней". "Рынок может компенсировать отсутствие газовых поставок из России", - добавил он.

Как сообщалось, правительство РФ ввело ответные санкции в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania. В том числе санкции распространяются на торговую группу Wingas/WIEH/WIEE, которая является владельцем большого пакета долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Их объем охватывает около половины поставок "Газпрома" в Германию. Крупнейшими клиентами являются химический концерн BASF и восточногерманский дистрибутор VNG - Verbundnetz Gas.

В апреле министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA). Пока срок действия решения - до 30 сентября текущего года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к BNetzA. Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению BNetzA.