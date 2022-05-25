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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Банк России исключил возвращение россиян в наличные

Регулятор призвал банки обеспечить онлайн-услуги в условиях санкций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Население и бизнес не готовы возвращаться в наличные, банкам нужно обеспечить доступность онлайн-услуг в условиях санкционных ограничений, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Она сказала это на ежегодной встрече представителей банков с руководством ЦБ.

"Нам нужно понять, что делать с точки зрения клиентов, когда известные нам компании (App Store и Google Play - прим. ИФ) "вырезают" приложения банков, которые подпали под санкции. И этих банков становится все больше. Их вообще уже много, но я боюсь, что даже не ограничится теми, кто туда уже попал", - отметила она.

По ее словам, ЦБ поддерживает инициативы банков по разработке собственных мобильных приложений и адаптации интернет-банков для использования на смартфонах.

"Давайте на эту тему тоже активно поработаем, потому что наши люди не готовы возвращаться в наличные. У нас с вами по итогам первого квартала 75,5% безналичных платежей в розничном обороте. Это при том, что был период, когда люди наличные забирали, расплачивались наличными. У нас с вами граждане и бизнес уже проголосовали за то, что они хотят остаться в безналичном обществе", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

"Наша с вами задача, несмотря на все сложности, разные варианты предлагать клиенту", - добавила Скоробогатова.

Банк России Ольга Скоробогатова Apple Store Google Play
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