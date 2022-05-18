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Google заявил о невозможности функционирования своего офиса в РФ

В компании пообещали сохранить доступность бесплатных сервисов для пользователей в России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из РФ, несмотря на намерение российской "дочки" инициировать собственное банкротство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Google Россия; там также заявили, что офис Google Россия в настоящее время не может функционировать.

Речь идет о сервисах "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

"Арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - сказал представитель компании.

Ранее в среду стало известно, что ООО "Гугл", российская структура Google, намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Соответствующее уведомление компания разместила на Федресурсе.

Как говорилось в сообщении, компания с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

В среду также сообщалось, что сумма оборотного штрафа в отношении Google выросла более чем на 500 млн рублей за счет назначенного исполнительского сбора. Согласно сведениям банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), помимо оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей, компания обязана выплатить 505 534 136 руб.

Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год - более 7,2 млрд руб. по искам Роскомнадзора. Компания была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).

Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. В конце апреля приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа.

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