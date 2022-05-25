Кудрин отметил, что ситуацию с обслуживанием госдолга РФ нельзя назвать дефолтом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия располагает всеми ресурсами и не отказывается от обслуживания своего государственного долга, сложившуюся в связи отказом в продлении лицензии Минфином США ситуацию нельзя считать дефолтом, считает экс-министр финансов, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

Ранее OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

"У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заёмщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться",- сказал Кудрин журналистам.

"Я знаю, что Минфин (РФ) пошел на то, чтобы создать внутреннего агента, который обеспечит оплату долга в рублях внутренним, российским участникам, заёмщикам, что, на мой взгляд, решит эту проблему, тем самым урегулирует вопрос в отношении российских держателей ценных бумаг. Но затруднит получение этих ресурсов иностранными участниками, о чем можно только сожалеть. Потому что Россия готова и желает это сделать", - отметил он.

По мнению Кудрина, "в этом смысле формально это нельзя отнести к определению дефолта". "Потому что все ресурсы есть, желание есть, но они тормозятся или блокируются",- сказал Кудрин.

В среду Минфин РФ заявил, что в отсутствии лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, Москва будет обслуживать его в рублях. По мнению российского министерства финансов, решение Минфина США "ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов". Минфин уточнил, что выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) в качестве платежного агента.