США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В администрации США полагают, что недавние меры, принятые в США в отношении России, не окажут существенного воздействия на мировую экономику, сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы объявили, что не будем обновлять лицензии (разрешающие транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России - ИФ). Это значит, что Россия, вероятно, не сможет выполнять обязательства и столкнётся с дефолтом", - сказала она на брифинге.

По ее словам, "влияние на мировую экономику и, в частности, на экономику США в случае дефолта России окажется минимальным".

В свою очередь председатель Счетной палаты России, бывший министр финансов Алексей Кудрин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия располагает всеми ресурсами и не отказывается от обслуживания государственного долга из-за отказа в продлении лицензии Минфина США, а поэтому это нельзя считать дефолтом.

Ранее OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

"У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться", - сказал Кудрин журналистам.

По мнению Кудрина, "в этом смысле формально это нельзя отнести к определению дефолта". "Потому что все ресурсы есть, желание есть, но они тормозятся или блокируются", - сказал Кудрин.

В среду Минфин РФ заявил, что в отсутствии лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, Москва будет обслуживать его в рублях.