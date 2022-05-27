Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику

США сочли, что дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В администрации США полагают, что недавние меры, принятые в США в отношении России, не окажут существенного воздействия на мировую экономику, сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы объявили, что не будем обновлять лицензии (разрешающие транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России - ИФ). Это значит, что Россия, вероятно, не сможет выполнять обязательства и столкнётся с дефолтом", - сказала она на брифинге.

По ее словам, "влияние на мировую экономику и, в частности, на экономику США в случае дефолта России окажется минимальным".

В свою очередь председатель Счетной палаты России, бывший министр финансов Алексей Кудрин, комментируя ситуацию, заявил, что Россия располагает всеми ресурсами и не отказывается от обслуживания государственного долга из-за отказа в продлении лицензии Минфина США, а поэтому это нельзя считать дефолтом.

Ранее OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

"У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться", - сказал Кудрин журналистам.

По мнению Кудрина, "в этом смысле формально это нельзя отнести к определению дефолта". "Потому что все ресурсы есть, желание есть, но они тормозятся или блокируются", - сказал Кудрин.

В среду Минфин РФ заявил, что в отсутствии лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, Москва будет обслуживать его в рублях.

США Россия Карин Жан-Пьер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

Продававшие акции "Газпрома" в четверг на слухах могли потерять около 0,5 млрд рублей

Банки всех размеров, соединяйтесь! Обобщение

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов

Рестораны McDonald's в РФ начнут открываться с 12 июня под новым брендом

Рестораны McDonald's в РФ начнут открываться с 12 июня под новым брендом

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });