Производитель железной руды IRC ждет снижения прибыли за полугодие

Продажи оказались на 10% больше, чем годом ранее, и на 20% превзошли показатель предыдущего квартала.

Перегруженность на железнодорожном пограничном переходе постепенно снижалась, что позволило отгрузить рекордный объем продукции, отмечает IRC. Но проблемы в сухих портах Китая сохраняются, и IRC продолжает также продавать продукцию российским покупателям и клиентам в Китай по морю.

Квартальное производство IRC оказалось на уровне апреля-июня прошлого года, хотя и на 12% больше I квартала текущего года. Кимкано-Сутарский ГОК IRC в течение II квартала работал с загрузкой 84,6% против 76,2% в I квартале.

Объем денежных средств IRC вырос за II квартал почти вдвое и составил на конец июня $77 млн, чистый долг сократился до $26 млн. Долг перед компанией "МИК Инвест", которой Газпромбанк ранее передал права требования по кредиту IRC, составил $103 млн.

При этом, предупреждает IRC, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по тогам I полугодия ожидается на уровне $30-40 млн против $98,3 млн в I полугодии прошлого года. Не считая вероятности того, что компании придется признать резерв под обесценение активов Кимкано-Сутарского ГОКа.

Средняя бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65% по итогам полугодия упала почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $165 за тонну (а июль вообще завершила на отметке $125 на фоне замедления экономики Китая), с другой стороны, инфляция привела к росту затрат, поясняет IRC. Также компания отмечает укрепление рубля во II квартале, которое негативно сказывалось на издержках.

В среднем разрыв между ценами на концентраты 65% и 62% в I полугодии составил $25 на тонну, хотя во II квартале сократился до $23.

Во II квартале около 20% производства ГОКа было захеджировано в привязке к цене на концентрат с содержанием железа 62% на уровне $110 за тонну.

IRC сдвинула запуск добычи на Сутарском месторождении в дополнение к действующему Кимканскому: если раньше он ожидался в конце 2022 года - начале 2023-го, то теперь - ко второму полугодию 2023 года.

Сокращение акционерного капитала, которое IRC планировала в том числе чтобы получить возможность платить дивиденды, пока с учетом обстоятельств приостановлено.

Производственные показатели IRC:

Показатель II кв. 2022 Динамика к I кв. 2022 Динамика ко II кв. 2021 I полугодие 2022 Динамика к I полугодию 2021 Производство железорудного концентрата, тыс. т 665,773 12,3% (0,0%) 1 258,847 (4,0%) Продажи железорудного концентрата, тыс. т 697,610 20,4% 10,0% 1 277,048 (1,8%) Бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65%, $/т 161 (5,3%) (30,6%) 165 (21,8%)

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%. Крупнейшим акционером IRC с долей 29,9% является основатель "Геотека" Николай Левицкий.