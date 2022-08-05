Производитель железной руды IRC ждет снижения прибыли за полугодие
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU -Компания IRC во II квартале 2022 года произвела 666 тысяч тонн железорудного концентрата и продала 698 тысяч тонн, говорится в ее сообщении.
Продажи оказались на 10% больше, чем годом ранее, и на 20% превзошли показатель предыдущего квартала.
Перегруженность на железнодорожном пограничном переходе постепенно снижалась, что позволило отгрузить рекордный объем продукции, отмечает IRC. Но проблемы в сухих портах Китая сохраняются, и IRC продолжает также продавать продукцию российским покупателям и клиентам в Китай по морю.
Квартальное производство IRC оказалось на уровне апреля-июня прошлого года, хотя и на 12% больше I квартала текущего года. Кимкано-Сутарский ГОК IRC в течение II квартала работал с загрузкой 84,6% против 76,2% в I квартале.
Объем денежных средств IRC вырос за II квартал почти вдвое и составил на конец июня $77 млн, чистый долг сократился до $26 млн. Долг перед компанией "МИК Инвест", которой Газпромбанк ранее передал права требования по кредиту IRC, составил $103 млн.
При этом, предупреждает IRC, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по тогам I полугодия ожидается на уровне $30-40 млн против $98,3 млн в I полугодии прошлого года. Не считая вероятности того, что компании придется признать резерв под обесценение активов Кимкано-Сутарского ГОКа.
Средняя бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65% по итогам полугодия упала почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $165 за тонну (а июль вообще завершила на отметке $125 на фоне замедления экономики Китая), с другой стороны, инфляция привела к росту затрат, поясняет IRC. Также компания отмечает укрепление рубля во II квартале, которое негативно сказывалось на издержках.
В среднем разрыв между ценами на концентраты 65% и 62% в I полугодии составил $25 на тонну, хотя во II квартале сократился до $23.
Во II квартале около 20% производства ГОКа было захеджировано в привязке к цене на концентрат с содержанием железа 62% на уровне $110 за тонну.
IRC сдвинула запуск добычи на Сутарском месторождении в дополнение к действующему Кимканскому: если раньше он ожидался в конце 2022 года - начале 2023-го, то теперь - ко второму полугодию 2023 года.
Сокращение акционерного капитала, которое IRC планировала в том числе чтобы получить возможность платить дивиденды, пока с учетом обстоятельств приостановлено.
Производственные показатели IRC:
|Показатель
|II кв. 2022
|Динамика к I кв. 2022
|Динамика ко II кв. 2021
|I полугодие 2022
|Динамика к I полугодию 2021
|Производство железорудного концентрата, тыс. т
|665,773
|12,3%
|(0,0%)
|1 258,847
|(4,0%)
|Продажи железорудного концентрата, тыс. т
|697,610
|20,4%
|10,0%
|1 277,048
|(1,8%)
|Бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65%, $/т
|161
|(5,3%)
|(30,6%)
|165
|(21,8%)
IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%. Крупнейшим акционером IRC с долей 29,9% является основатель "Геотека" Николай Левицкий.