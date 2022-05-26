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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Кремль потребовал от Запада отменить решения, препятствующие вывозу зерна с Украины

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Страны Запада должны отменить незаконные решения, препятствующие вывозу зерна с территории Украины, тогда поставки возобновятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросила, что, с точки зрения Кремля, должны сделать страны Запада, чтобы возобновились поставки украинского зерна.

"Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее, и тому подобное", - ответил он.

Его также попросили прокомментировать утверждения стран Запада о том, что Россия блокирует поставки зерна с территории Украины в другие страны, в частности африканские.

"Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", - ответил он.

Ранее представители Запада заявляли, что Россия блокирует украинские порты, не позволяя торговым судам оттуда выходить. Песков на это отвечал, что порты сильно заминированы и для возобновления судоходства их нужно разминировать.

Хроника 24 февраля – 26 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запад Африка Европа Дмитрий Песков Кремль
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