CNN сообщил об участии США в переговорах об экспорте украинской пшеницы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена месте со странами Европы пытается разработать маршруты вывоза пшеницы и кукурузы c Украины для дальнейших поставок на мировые рынки, сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники в Европе и США.

По их данным, возможные варианты, включая перевозки по морю, воздуху и железной дороге, прорабатываются вне зависимости от позиции России.

"До окончательных договоренностей еще далеко, - заявил источник, близкий к переговорам. - Так много меняющихся условий, столько всего может пойти не так в ходе этих переговоров".

18 и 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен будет обсуждать на министерской встрече по вопросам продовольственной безопасности на площадке ООН в Нью-Йорке и на дискуссии под его председательством. 19 мая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам продовольственной безопасности ожидается выступление Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли. Члены Совбеза призваны принять участие на уровне министров иностранных дел, говорится в концептуальной записке к мероприятию, распространенной в качестве официального документа СБ ООН.

На днях The Wall Street Journal сообщила о том, что Гуттериш ведет переговоры, на которых просит Россию не мешать вывозу зерна из портов Украины в обмен на смягчение санкций против удобрений из России и Белоруссии. По сведениям газеты, к переговорам привлечена Турция.

Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что украинские порты сильно заминированы, море у берегов Украины опасно для судоходства, сначала нужно провести разминирование.