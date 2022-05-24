РЖД могут сдвинуть графики грузового движения в пользу пассажирского на летний сезон

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" рассматривает вариант сдвига графиков грузового движения в пользу пассажирского для обеспечения летнего сезона.

"На сегодняшний момент прирост, запланированный к перевозке на юг, плюс 15% (по сравнению к прошлому году - ИФ) – это будет порядка 7,5 млн человек должно будет проехать", - сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту во вторник.

"Сверх того, напомню, что на Крымский полуостров едут не "Российские железные дороги", а предприятие "Гранд-экспресс", занимающееся пассажирскими железнодорожными перевозками. Оно едет в Симферополь, едет в Севастополь. В прошлом году предприятие, используя графики движения по нашей инфраструктуре, перевезло 1 млн человек, в этом году мы планируем, что коллеги перевезут 2,3 млн человек", - сообщил глава монополии.

Говоря о структуре перевозок Белозеров отметил, что она складывалась следующим образом – 5 млн человек добирались до Крыма автомобильным транспортом, 4 млн – самолетами и 1 млн – перевозила железная дорога.

Сейчас нужно обеспечить перевозку 2,3-3 млн человек. "У нас вариантов не так много. Мы сейчас посмотрим какие-то графики, подвигаем – вероятно по грузовому движению. Такое указание есть президента РФ, посмотреть, как обеспечить летний сезон", - сказал Белозеров.