Набиуллина рассказала, какой у ЦБ был выбор для решения по ставке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 26 мая рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - на 200 и 300 базисных пунктов (б.п.), сообщила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она сказала это в кулуарах ежегодной встречи руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы сегодня рассматривали два варианта - 11% и 12%", - сказала она.

ЦБ в итоге выбрал больший шаг, снизив ставку сразу на 300 б.п. - до 11%.

Такой большой шаг был выбран, так как ситуация значительно отклоняется от апрельского прогноза ЦБ, объяснила Набиуллина. По ее словам, Банк России понизит прогноз по инфляции на 2022 год с 18-23%, прогнозировавшихся в апреле.

"Размер шага зависит от того, насколько мы пересмотрели своё видение прогноза. Мы сейчас увидели, а ситуация действительно достаточно быстро меняется, что ситуация развивается со значительным отклонением от нашего базового прогноза в апреле, и это нам дало основание принять решение по этому шагу, достаточно большому. Размер шага будет зависеть от того, как быстро будет меняться ситуация и как мы будем пересматривать свой прогноз", - заявила глава ЦБ.

Она добавила, что Банк России также понизит прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с апрельских 12,5-14%.

"Прогноз траектории ключевой ставки на этот год тоже будем обновлять. Сейчас преждевременно говорить об этом. Явно этот прогноз траектории ключевой ставки на этот год тоже будет ниже того, что мы видели в апреле", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ может вернуться к стандартному шагу снижения ставки в 25 б.п. при возвращении ставки к однозначному значению.

"Если говорить о стандартных шагах, 0,25 процентного пункта мы когда-то называли стандартным шагом, наверное, переход к нему возможен, когда ключевая ставка уйдёт в однозначную область", - заявила председатель ЦБ.