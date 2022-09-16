На заседании ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассматривал три возможных варианта: снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, на 0,25 б.п., а также ее сохранение, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В результате ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%. В опубликованном после заседания комментарии регулятор не стал давать традиционный сигнал рынку о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце на сей раз нет.