Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

На заседании ЦБ рассматривал три варианта решения по ключевой ставке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассматривал три возможных варианта: снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, на 0,25 б.п., а также ее сохранение, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В результате ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%. В опубликованном после заседания комментарии регулятор не стал давать традиционный сигнал рынку о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце на сей раз нет.

Банк России Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ примет меры из-за маркетинговых ставок от застройщиков по ипотеке

ЦБ РФ примет меры из-за маркетинговых ставок от застройщиков по ипотеке

На счетах типа "С" со средствами нерезидентов накоплены сотни миллиардов рублей

Глава ЦБ заявила о высокой вероятности улучшения прогноза по динамике ВВП на 2022 год

Глава ЦБ заявила о высокой вероятности улучшения прогноза по динамике ВВП на 2022 год

Банк России оценивает краткосрочную нейтральную ставку выше долгосрочной в 5-6%

ЦБ хочет с апреля начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами

ЦБ хочет с апреля начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами

ЦБ обеспокоен высокими инфляционными ожиданиями россиян на фоне снижения цен

ЦБ обеспокоен высокими инфляционными ожиданиями россиян на фоне снижения цен

ЦБ заметил восстановление у банков аппетита к риску в розничном кредитовании

Глава ЦБ РФ отметила, что пространство для снижения ключевой ставки сужается

Глава ЦБ РФ отметила, что пространство для снижения ключевой ставки сужается

Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в III квартале достигло рекорда

Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в III квартале достигло рекорда

"Яндекс" не ждет снижения поисковой доли на рынке РФ после смены главной страницы

"Яндекс" не ждет снижения поисковой доли на рынке РФ после смены главной страницы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });