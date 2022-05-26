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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов

Силуанов заверил, что РФ найдет способ рассчитаться со всеми держателями евробондов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия готовит механизм, позволяющий рассчитаться с держателями суверенных евробондов даже в отсутствие лицензии OFAC, разрешавшей обслуживание долговых обязательств РФ в долларах США, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Лицензия истекла 25 мая, OFAC не стал ее продлевать.

"Мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и свое тело (долга - ИФ)", - сказал Силуанов журналистам в четверг.

"Мы как выполняли (свои обязательства по суверенному долгу в валюте - ИФ), так и будем искать варианты - такие варианты у нас уже готовятся - с тем, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", - заявил министр.

"Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам, и найдем такую форму", - выразил уверенность Силуанов, не уточнив, в чем суть готовящегося Минфином варианта.

Накануне Минфин РФ сообщил, что Россия в отсутствие лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях.

Антон Силуанов Минфин США
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