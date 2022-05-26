Решетников отметил важность возвращения к прежнему равновесному курсу рубля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенно возвращаться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая норматив обязательной продажи валютной выручки и ключевую ставку, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, комментируя текущий валютный курс.

"Важно, что у нас идет поэтапное снятие ограничений, в том числе снижается норматив обязательный продажи валютной выручки (снизился с 80% до 50% - ИФ). Это важное решение, мы рассчитываем, что это (снижение - ИФ) дальше продолжится", - сказал министр.

"Понятно, что мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума (курса доллара - ИФ), потому что, конечно, тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс (рубля - ИФ) на 40% крепче, чем в среднем за последние 5 лет. Это значит серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление этого импорта, конкурировать с ним и проигрывать эту конкуренцию. Это вопрос по экспорту: да, большую часть экспорт этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами на энергоносители. Но, например, ряд уже позиций в сельском хозяйстве, те же производители мяса, они говорят, что они с таким курсом становятся неконкурентоспособными на внешних рынках", - отметил Решетников.

"Сейчас мы говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными", - предупредил он.

"Поэтому, нам нужно аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который у нас был до", - считает глава Минэкономразвития.

"Конечно, какое-то его укрепление неизбежно, но, тем не менее, то что мы сейчас наблюдаем, мы исходим из того, что это такая ситуация локального минимума. Мы продолжим и реализовывать меры. И главное продолжим, надеюсь и уверен, работать вместе с Центральным банком, чтобы у нас своевременно - вот приветствую решение, которое сегодня было принято по процентной ставке (снижение с 14% до 11% - ИФ), и очень важен комментарий, который ЦБ дал относительно возможности, высокой степени вероятности дальнейших решений по снижению ключевой ставки на очередном заседании, которое в начале июня будет", - добавил он.

"Поэтому нам очень важно, чтобы мы такими хорошими шагами двигались. Без доступности кредита восстановление экономической активности невозможно. Потому что бюджет большую часть своих возможностей уже исчерпал, мы действительно большой пакет мер приняли", - подытожил министр свое объяснение о необходимости дальнейшего ослабления курса рубля с текущих уровней.