Мишустин сообщил о стремлении купировать волатильность на валютном рынке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Перекос торгового баланса в пользу экспорта приводит к укреплению рубля, власти видят эти тенденции и стремятся купировать волатильность на валютном рынке, заявил в суперфинале конкурса "Лидеры России" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы видим, как профицит платежного баланса влияет на обменный курс, - сказал он. - В этой ситуации крайне важно обеспечить стабильные условия для экспортно-импортных операций, избежать высокой волатильности курса рубля".

Затянувшийся период укрепления рубля, ключевым фактором которого стал низкий спрос на валюту из-за сокращения импорта на фоне благоприятной конъюнктуры экспортных рынков, прервался только в последние дни. В четверг рынок, в частности, отыгрывал внеочередное решение Банка России, снизившего ключевую ставку на очередные 3 процентных пункта. Внеплановое снижение стало возможным на фоне резкого замедления инфляции в мае. Ее динамику отметил в своем выступлении и Мишустин.

"Согласно последним данным, инфляция фактически остановилась. За первые двадцать дней мая она достигла минимума (0,13%) для этого месяца с 1999 года. А за последнюю неделю - зафиксирована дефляция (-0,02%)", - сказал он.