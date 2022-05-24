Президент РФ закрепил указом сниженный лимит продажи валютной выручки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Снижение лимита обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 80% до 50%, фактически уже вступившее в силу со вторника по решению подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, теперь закреплено в президентском указе №79, базовом документе введенной в России в ответ на санкции системы капитального контроля.

Указ о внесении в него поправок президент Владимир Путин подписал 23 мая, то есть в день принятия решения на правительственном уровне. Документ размещен на портале публикации официальных правовых актов 24 мая.

В пункте указа, предписывающем экспортерам с 24 февраля осуществлять обязательную продажу полученной по внешнеторговым контрактам валюты, ее доля уточнена с 80% до 50%.

Также поправками зафиксировано право совета директоров ЦБ менять сроки исполнения этого требования. Изначально в указе была прописана норма, согласно которой экспортная выручка должна продаваться в течение трех дней. Затем, в апреле, ЦБ разрешил сначала несырьевым, а затем и сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение 60 дней вместо трех, то есть по сути этим правом он уже пользовался на практике и раньше.