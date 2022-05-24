Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Президент РФ закрепил указом сниженный лимит продажи валютной выручки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Снижение лимита обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 80% до 50%, фактически уже вступившее в силу со вторника по решению подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, теперь закреплено в президентском указе №79, базовом документе введенной в России в ответ на санкции системы капитального контроля.

Указ о внесении в него поправок президент Владимир Путин подписал 23 мая, то есть в день принятия решения на правительственном уровне. Документ размещен на портале публикации официальных правовых актов 24 мая.

В пункте указа, предписывающем экспортерам с 24 февраля осуществлять обязательную продажу полученной по внешнеторговым контрактам валюты, ее доля уточнена с 80% до 50%.

Также поправками зафиксировано право совета директоров ЦБ менять сроки исполнения этого требования. Изначально в указе была прописана норма, согласно которой экспортная выручка должна продаваться в течение трех дней. Затем, в апреле, ЦБ разрешил сначала несырьевым, а затем и сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение 60 дней вместо трех, то есть по сути этим правом он уже пользовался на практике и раньше.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

"Яндекс" начал экспансию в Латинской Америке под брендом Yango Delivery

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Швейцарский концерн Sulzer решил уйти из РФ

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

В России создадут федеральную информационную систему учета мусора

Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года

Рубль обновил максимум к доллару с 26 марта 2018 года

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"

Заявка на прокачку газа через Украину держится на минимуме

Нефть Brent подешевела до $112,69 за баррель на ожиданиях слабого спроса в Китае

Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });