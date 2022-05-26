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В США зарплаты CEO выросли на 17,1% в 2021 году, а их рядовых подчиненных - на 4,4%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В США размер компенсаций главных исполнительных директоров компаний, входящих в индекс S&P 500, за 2021 год увеличился на 17,1%, а медианное значение составило $14,5 млн, показало исследование компании Equilar, проведенное для АР.

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Рост зарплат руководителей почти в четыре раза обогнал средний подъем зарплат и бонусов рядовых сотрудников негосударственных компаний, составивший 4,4% и ставший рекордным за всю историю подсчета показателя, то есть с 2001 года.

Столь существенная разница во многом объясняется тем, что значительную долю в компенсации топ-менеджеров составляют акции, а индекс S&P 500 подскочил почти на 27% в прошлом году на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, бонусы часто привязаны к показателям компаний, а прибыли в корпоративном секторе также показали сильный рост в 2021 году.

В отдельных случаях - например, в случае с компенсацией главе турагентства Expedia Group Питеру Керну, составившей $296,2 млн, или Джейми Даймону из JPMorgan Chase & Co., получившему $84,4 млн - резкий скачок вознаграждения гендиректора объясняется специальными бонусами руководителю, успешно справившемуся с последствиями пандемии, или признанному лидеру, чтобы удержать его во главе компании еще на несколько лет.

США Equilar S&P 500 Expedia Group Питер Керн Джеммий Даймон JPMorgan Chase
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